Суми та терміни нарахування ЄСВ у 2022 році: деякі ФОП можуть не сплачувати внесок

З січня 2022 року підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ) щомісяця. А від сплати єдиного внеску за себе звільняються ФОПи на загальній системі та на спрощеній системі оподаткування, за умови, якщо вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують соціальну допомогу чи пенсійну виплату.

У ГУ ДПС у Київській області раніше нагадували, що ставка нарахування єдиного внеску становить 22%.

Мінімальний розмір страхового внеску:

з 01 січня 2022 року — 1 430,0 (6 500×22%),

з 01 жовтня 2022року — 1 474 грн. (6 700×22%).

Максимальна сума страхового внеску:

з 01 січня 2022 року складає 21 450 грн. (максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6 500×15 = 97 500 грн.), звідси максимальна сума страхового внеску 21 450 грн. (6 500×15×22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума отриманого застрахованою особою доходу складе 97 500 грн. в місяць та більше.

з 01 жовтня 2022 року максимальна сума страхового внеску складе 22 110 грн. (6 700×15×22%).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01 січня 2022 року — 2 481 грн., з 01 липня — 2 600 грн., з 01 грудня — 2 684 грн.

Виходячи з приведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку у 2022 році складатимуть:

ФОП I групи

ЄСВ:

з 01 січня 2022 — 1 430 грн.

з 01 жовтня 2022 — 1 474 грн.

Єдиний податок — 248,10 грн. — не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022.

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ФОП II групи

ЄСВ:

з 01 січня 2022 — 1 430 грн.

з 01 жовтня 2022 — 1 474 грн.

Єдиний податок — 1300,0 гривень — 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2022 року.

У податковій також нагадали, що ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад.

ФОП III група

ЄСВ:

з 01 січня 2022 — 1 430 грн.

з 01 жовтня 2022 — 1 474 грн.

Єдиний податок — 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

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ФОП загальної системи оподаткування

ЄСВ:

з 01 січня 2022 — 1 430 грн.

з 01 жовтня 2022 — 1 474 грн.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.

Нагадаємо, що з 2022 року розширюється коло підприємців, які мають використовувати РРО и ПРРО. У податковій нагадали, як зареєструвати касовий апарат.

Фото з Pixabay

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