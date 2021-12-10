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Перехід на спрощену систему оподаткування: ФОП нагадали про дедлайн 16 грудня

9:30 10 грудня 2021
Податки

У податковій, де раніше нагадали про дедлайн для платників ПДФО, які вирішили отримати податкову знижку, повідомили, що за тиждень, 16 грудня, спливає термін подання підприємцями заяв про перехід на іншу групу оподаткування.

Як зазначають у ДПС, до цього дня приймають заяви від:

  • платників інших податків та зборів про перехід на спрощену систему (підпункт 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України);
  • платників єдиного податку про перехід на іншу групу платника єдиного податку (підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України).

Підприємець, який вирішив перейти на спрощену систему оподаткування, має подати відповідну заяву до контролюючого органу за місцем реєстрації за 15 календарних днів до початку календарного кварталу. До заяви додають розрахунок доходу за попередні календарний рік.

Раніше у фіскальній службі повідомляли, що з 2022 року від власників бізнесу вимагатимуть звіти про частку у КІКах (контрольованих іноземних компаніях) та сплати податку на прибуток таких юридичних осіб.

Фото з Pixabay

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