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Податки для власників КІК, вимоги до банків та контролюючих органів: з 1 січня бізнес працюватиме по-новому

16:40 9 грудня 2021
бізнес

З 2022 року на власників бізнесу чекають нові правила роботи. Податкова повідомила, що вимагатиме звітувати про частку в КІКах (контрольованих іноземних компаніях) і сплатити податок з прибутку таких компаній.

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З 1 січня набувають чинності норми статті 392 Податкового кодексу, згідно з якими податкова збиратиме дані про виявлені факти володіння резидентом України часткою в іноземній юридичній особі. Виявити такі факти можуть за допомогою банків, фінустанов, державних структур, контролюючих органів. У цьому випадку податкова чекає повідомлення в установленій формі.

Іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент України:

  • володіє більш ніж 50% капіталу іноземної юридичної особи;
  • володіє 10-відсотковою частиною в іноземній юридичній особі, але сумарно на кількох резидентів України належить 50% і в капіталі іноземної компанії;
  • окремо чи разом з іншими резидентами України фактичний контроль за іноземною юридичною особою.

Ставка податку для власників КВК складе 9% з розподілених дивідендів або 18%, якщо дивіденди не розподілялися. Додатково слід сплатити 1,5% військового збору.

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Фото pixabay.com

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