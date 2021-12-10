Відмова від «спрощенки» з 1 січня: у податковій назвали крайній термін подання заяви

Якщо платникам інших податків та зборів, які вирішили перейти на спрощенку з 2022 року, потрібно подати відповідну заяву до 16 грудня, то бізнесменам, які хочуть відмовитися від цієї системи, потрібно це зробити до 21 грудня.

Як повідомляють у Головному управлінні ДПС у Івано-Франківській області, заява про відмову від спрощеної системи оподаткування подається до контролюючого органу не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року). Тобто, подати заяву про відмову з 1 січня 2022 року від спрощеної системи оподаткування платник єдиного податку може до 21 грудня 2021 року.

У податковій також нагадали, що норми Податкового кодексу України не передбачають можливості відкликання фізичними особами — підприємцями поданих ними заяв щодо застосування спрощеної системи оподаткування.

Заява подається:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі із дотриманням вимог законів;

державному реєстратору при державній реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Відповідно до законодавства, зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставку єдиного податку, встановленої для першої чи другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплати податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їхньої держреєстрації.

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків та зборів відповідно до норм ПКУ, може ухвалити рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Таке підприємство може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз упродовж календарного року.

Раніше у податковій нагадали платникам податку на доходи фізичних осіб, що подавши заяву до кінця 2021 року, вони можуть отримати податкову знижку за 2020 рік.

Фото з Pixabay

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