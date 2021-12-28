Обов'язково не для всіх: у податковій роз'яснили важливий момент у роботі ФОПів у 2022 році

Вимоги податківців про ведення обліку товарних запасів, який запроваджується з 1 січня 2022 року, не буде поширюватися на ФОП — платників «єдиного податку», які одночасно не зареєстровані платниками ПДВ.

Відповідно до роз'яснення ДПС, послаблення не стосуватиметься підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, ліки та вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Нагадаємо, що з 1 січня ФОПи повинні постійно вносити у спеціальну форму інформацію про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів — товарних та транспортних накладних, митних декларацій, товарних чеків тощо. У форму потрібно вносити первинні документи, що підтверджують внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу. Вносити дані необхідно на початок реалізації товару. Вона може вестись у паперовій або електронній формі.

ФОПи, і так невдоволені вимогою про використання РРО, вже встигли висловити незадоволення нововведеннями. На їх думку, запровадження нового порядку обліку товарних запасів потребуватиме залучення професійного бухгалтера.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter