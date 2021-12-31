27.16 / 27.41 30.56 / 31.01
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

З 1 січня в Україні скасують акцизні марки для вин: яких саме, в чому причина та як діяти виробникам

12:13 31 грудня 2021
Вино

В Україні, де з осені цього року ввели зміни до форм та змісту фіскальних чеків (як паперових, так і електронних), що стосуються продажу алкогольних напоїв, з 2022 року набувають чинності нові правила щодо скасування акцизних марок для звичайних вин та тестових зразків алкогольних напоїв.

Це положення міститься у затвердженому у листопаді 2021 року законі. «Законом передбачено розширення переліку товарів, які не підлягають маркуванню марками акцизного податку — тестовими зразками алкогольних напоїв та натуральними винами, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%. Законом скорочено термін отримання марок акцизного податку для підакцизних товарів, що імпортуються, з 5 до 3 днів», — йдеться в документі.

Як уточнює «Економічна правда», йдеться про звичайні вина та зброжені напої, фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 15%, а також про тестові зразки алкогольних напоїв, не призначених для роздрібного продажу та ввезених суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень чи випробувань, але не більше ніж 3 л кожного виробу.

«Йдеться не про скасування сплати акцизу, тільки про те, що у виробників відпадає необхідність закуповувати цю марку у податківців і клеїти її (якщо приклеїли неправильно — це автоматично штрафні санкції від Податкової)», — зазначив глава «Асоціації садівників, виноградарів та виноробів» України" Володимир Пічко.

Матеріал «Облік та контроль посилять: що чекає на „ФОПів“ у 2022 році» читайте на сайті «ФАКТІВ»

Фото з Pixabay

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї: довелося робити спільне селфі

нерухомість

Податкова амністія: яку нерухомість потрібно декларувати та хто оцінює її вартість

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.