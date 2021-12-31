З 1 січня в Україні скасують акцизні марки для вин: яких саме, в чому причина та як діяти виробникам

В Україні, де з осені цього року ввели зміни до форм та змісту фіскальних чеків (як паперових, так і електронних), що стосуються продажу алкогольних напоїв, з 2022 року набувають чинності нові правила щодо скасування акцизних марок для звичайних вин та тестових зразків алкогольних напоїв.

Це положення міститься у затвердженому у листопаді 2021 року законі. «Законом передбачено розширення переліку товарів, які не підлягають маркуванню марками акцизного податку — тестовими зразками алкогольних напоїв та натуральними винами, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%. Законом скорочено термін отримання марок акцизного податку для підакцизних товарів, що імпортуються, з 5 до 3 днів», — йдеться в документі.

Як уточнює «Економічна правда», йдеться про звичайні вина та зброжені напої, фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 15%, а також про тестові зразки алкогольних напоїв, не призначених для роздрібного продажу та ввезених суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень чи випробувань, але не більше ніж 3 л кожного виробу.

«Йдеться не про скасування сплати акцизу, тільки про те, що у виробників відпадає необхідність закуповувати цю марку у податківців і клеїти її (якщо приклеїли неправильно — це автоматично штрафні санкції від Податкової)», — зазначив глава «Асоціації садівників, виноградарів та виноробів» України" Володимир Пічко.

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Фото з Pixabay

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