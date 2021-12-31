Антимонопольний комітет оштрафував «Ощадбанк» через «Картку киянина»: що сталося

Антимонопольний комітет України оштрафував більше, ніж на 500 тисяч гривень «Ощадбанк» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції — йдеться про зловживання фінустановою його монопольним становищем під час участі у проєкті «Муніципальна картка «Картка киянина».

У АМКУ заявляють, що «Ощадбанк» був одноосібним банком-учасником проєкту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків.

Зокрема, у період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання «Картки киянина» обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. У цей період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування. При цьому банком не пропонувалися кращі, конкурентні умови обслуговування «Картки киянина».

Оскільки «Ощадбанк» був єдиним банком-учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина», власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат.

Комітет визнав порушенням підключення платної послуги СМС-інформування як обов’язкової умови для отримання «Картки киянина» та вимогу підключення платної послуги СМС-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в рамках проєкту «Картка киянина».

Зазначається, що фінустанова порушення припинив та не заперечував факту його вчинення.

Раніше у АМКУ «виписали» майже 284-мільйонний штраф компаніям, «пов'язаним відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника» п'ятого президента Петра Порошенка. Виробників звинуватили у порушеннях законодавства у царині захисту економічної конкуренції за допомогою зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

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