З нового року здорожчають хліб та автомобілі

За прогнозами голови Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дудченко, ріст тарифів на енергоносії призведе до зростання цін на хліб. І це — у кращому випадку. Бо виробництво і взагалі може зупинитись. З пекарями солідарні молочники, кондитери, власники тепличних господарств та багато інших виробників. За рік ціна газу для них піднялась у десять і більше разів — і цей ріст спинятись не збирається.

1 січня у європейських автовиробників починається і фінансовий рік. І з січня в Україні дорожчатимуть автомобілі європейського виробництва. Виробники пояснюють це ростом цін на сировину. Audi піднімає вартість нових авто на на 3%, Mercedes — на 2%. Японські виробники починають фінансовий рік у березні, тому Nissan та Honda подорожчають навесні.

«Укрпошта», яка раніше пропонувала укладати договори на реалізацію друкованих видань на умовах 100-відсоткового списання, підвищує вартість поштових марок і маркованих конвертів з літерними номіналами. З 1 січня марки номіналом «Т» (доплатна марка) коштуватиме 6 гривень (ціна зросте на 75 копійок). Номінал «V» (пересилання простого листа до 20 г по території України від фізичних осіб) — 12 гривень (підвищення на 1,5 грн.), «F» (пересилання рекомендованих листів масою до 20 г по Україні від юридичних осіб) — 23 грн. (+ 3 грн.), «L» (пересилання пріоритетного простого листа масою до 20 г у межах України) — 15 грн. (було 13 грн.), «M» (пересилання непріоритетного простого листа масою до 50 г у межах України) — 18 грн. (15,75), «D» — 11 грн. (9,5).

Марковані художні конверти форматів С6 (162×114 мм) та E65 (110×220 мм) з маркою «V» коштуватимуть 13 гривень, формату С6 з маркою «F» — 24 грн., С5 (229×162 мм) з маркою «M» — 19,5 гривні.

«Нова пошта» оголосила про зміну тарифів з 1 січня. Вони будуть розраховуватись за трьома новими тарифними зонами: по місту та його передмістю; між містами України; з/в селище міського типу або село. Вартості тарифів і таблиці розрахунку компанія поки не опублікувала. Відомо, що доставка по місту й передмістю також ділиться на три тарифи — за вагою посилок: до 2 кг (40 гривень), до 10 кг (поки не оголошено) та до 30 кг (80 грн.)

ТОВ «Домофон.Інжиніринг.Охорона» з 1 січня 2022 року піднімає тариф на послугу користування аудіодомофону до 24,00 грн/місяць (для абонентів у Харкові — 30,00 грн/місяць).

Тарифи на доступ до інтернету оновлює і «Датагруп» — їх величина залежить від населеного пункту та обʼєму послуги.

Більше про те, що очікує українців після новорічної ночі — у матеріалі «Що зміниться з 1 січня: реклама втратить сексуальність, а газети — російську мову«

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