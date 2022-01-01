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На пенсію можна вийти достроково: хто має на це право

14:32 1 січня 2022
На пенсію можна вийти достроково: хто має на це право

В Україні особи передпенсійного віку мають право вийти на заслужений відпочинок достроково. Також це можливо у разі скорочення штатів на підприємстві, повідомили в управлінні праці та соцзахисту населення однієї з міських рад.

При цьому в документах, що подаються до Пенсійного фонду, обов'язково має бути зафіксовано, що працівника було звільнено з ініціативи роботодавця.

Якщо майбутній пенсіонер має повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), він також повинен зареєструватися в службі зайнятості протягом 7 днів після звільнення.

Розмір пенсії визначається в залежності від набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду. При цьому, достроковий вихід на пенсію на її розмір не вплине.

Нагадаємо, восени народні депутати проголосували за законопроект, у якому регламентували достроковий вихід на пенсію. На думку міністра соціальної політики Марини Лазебної, від цього виграє бюджет, адже допомога з безробіття перевищує розмір пенсії.

Також в Україні розглядають можливість зниження пенсійного віку для «чорнобильців».

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