Зарплати лікарям 2022: чи отримають медики обіцяні 24 тисячі, пояснює ексміністр

Аналізуючи бюджет 2022 року, не можна не згадати про виплати лікарям, яким пообіцяли середню зарплату у 24 тисячі гривень.

Щоправда, раніше подібні обіцянки вже лунали. Проте тоді йшлось про зарплату лікарям у 22 тисячі гривень. Цю обіцянку озвучив президент Зеленський у жовтні позаминулого року, за 5 днів до місцевих виборів.

Тодішній міністр охорони здоров'я Степанов одразу ж вніс до Міністерства фінансів бюджетний запит на 296 млрд грн.

Після цього на Степанова очікувало багато неприємностей. Згадуючи ті події, міністр соціальної політики (2016−2019 рр.) Андрій Рева розповідає, що Степанова звинуватили у всіх смертних гріхах, сказали, що він не командний гравець і, врешті-решт, на 2021 рік дали галузі охорони здоров’я лише 161 млрд грн. Після цього Степанова ще й звільнили.

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Як розповідає Андрій Рева, тоді на наступний рік «зелені» додали медичній галузі 35 мільярдів гривень. Разом це складає приблизно 196 млрд грн і вони пообіцяли забезпечити лікарям заробітну плату в розмірах, озвучених президентом. А вже з 1 січня розпочався новий бюджетний рік, проте медики навряд чи побачать обіцяну зарплатню. Звісно, центральна влада повинна буде якось відреагувати на обурення медичних працівників.

«Навряд чи хтось із наших майстрів спорту з боротьби з коронавірусом візьме на себе відповідальність за цей обман. Вочевидь, що на своє виправдання представники центральної влади казатимуть, мовляв, ми гроші дали, а на місцях всі наші рішення саботують: у всьому винна місцева влада та головні лікарі», — наголошує ексмінітр.

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Також Андрій Рева додає, що винною у цьому буде не місцева влада, а нинішній уряд і правляча партія «Слуга народу» разом із найвеличнішим політичним діячем сучасності — президентом Зеленським, які пообіцяли медикам такі зарплати, але забули закласти кошти ву державному бюджеті України на 2022 рік. Тобто, гроші не заклали у державному бюджеті, але крайніми намагатимуться зробити місцеву владу.

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Фото з Pixabay

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