Економія понад 450 тисяч грн на рік: як українці можуть зменшити платіжки за опалення

У зв'язку з початком у країні реформи термомодернізації у частини українців з'явиться можливість заощаджувати на опаленні взимку та охолодженні приміщень улітку до 50% ресурсів. Про це розповів співвласник марки-виробника матеріалів для утеплення Сергій Ліщина, пише ZN.ua.

Загалом в Україні, за його словами, мають намір утеплити 5 тисяч багатоквартирних будинків, близько 3% від усього житлового фонду такого типу.

Експерт навів такі цифри: зараз без термомодернізації багатоповерхівки витрачають близько 120 кВт*год на 1 кв. м. За тарифом 1,68 грн/кВт*год, це 900 тис. грн на рік. А з нею — близько 60 кВт*год. або 450 тис. грн на рік. Тобто економія лише на одному будинку становить понад 450 тис. грн. на рік.

«У приватному будинку це питання ціни. Є розуміння, що підвищувати енергоефективність треба. Але коштів не завжди вистачає», — пояснив Ліщина.

При цьому він наголосив, що важливо утеплювати весь житловий будинок, а не конкретну квартиру. Але для того, щоб повністю утеплити багатоповерхівку, необхідне ОСББ.

Експерт вважає, що система економічної термомодернізації принесе економічний результат, лише якщо до неї підходити системно, на рівні держави.

«У ЄС оцінили ефект від подальшої модернізації житлового фонду на 15% у 100 млн євро до 2030 року. У нас за рахунок вкрай неекономного способу утримання житлового фонду та практики „опалення космосу“ ефект буде ще вищим», — каже Ліщина.

Крім того, у Кабміні підрахували, що економія газу для опалення таких будинків становитиме 20−30%.

«Потрібно мінімум 20−30 років для того, щоб модернізувати весь житловий фонд, якщо рухатися темпами по 3% від загальної кількості будинків на рік», — вважає виконуючий обов'язки голови Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

Нагадаємо, в Україні газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ для населення у січні 2022 року. Проте більшість постачальників, як і раніше, відмовляються від місячних планів, залишивши лише річну пропозицію, яка діє до 30 квітня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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