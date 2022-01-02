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Гроші

Січневі ціни на газ виросли: скільки доведеться платити українцям за блакитне паливо

10:32 2 січня 2022
Тарифи на газ

В Україні, де з 1 січня набули чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу, газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ для населення у січні 2022 року. Проте більшість постачальників, як і раніше, відмовляються від місячних планів, залишивши лише річну пропозицію, яка діє до 30 квітня 2022 року.

Так, місячні ціни, які компанії пропонують на січень, сягають 60 грн за кубометр. «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у грудні та листопаді 2021 року — 38,35 гривень, у жовтні — 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Проте на ринку є вигідніші пропозиції. Зокрема, «Галнафтогаз» зберіг місячний тариф на січень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши лише річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом «Твій Газзбут», на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і «Нафтогаз України».

Річні тарифні плани залишаються значно вигіднішими. Базові фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 11,99 гривень за кубометр. Більшість компаній установили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Декілька компаній пропонують річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ДК «Нафтогаз України» — 7,96 гривень за кубометр.

Як писали «ФАКТИ», Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), затвердила нові тарифи на воду.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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