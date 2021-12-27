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Гроші

В Україні з 1 січня зростуть тарифи на воду

16:23 27 грудня 2021
Вода

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), яка раніше встановила нові тарифи на розподіл газу з 1 січня 2022 року для 40 операторів, затвердила аналогічне рішення і для компаній, що постачають воду.

На сайті НКРЕКП розміщені матеріали, з обгрунтуваннями нових тарифів на постачання води та водовідведення для понад 40 компаній. Тарифи для населення вказані у гривнях за кубометр без урахування ПДВ. У таблиці також показано, на скільки мають зрости ціни у відсотках. Як за окремі види послуг, так і у цілому за водоспоживання.

Раніше Мінекономіки опублікували прогноз щодо зростання тарифів на комунальні послуги протягом найближчих трьох років.

Фото з Pixabay

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