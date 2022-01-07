27.36 / 27.63 30.77 / 31.22
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

На скільки у 2021 році виросла «комуналка» і скільки за неї заборгували українці: Держстат «розсекретив» важливі цифри

12:37 7 січня 2022
Комуналка

У жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50 відсотків.

Як повідомляє finance.ua, у Держстаті підрахували, що нарахування склали 16,4 млрд грн, що на 49% більше, ніж у жовтні 2020 року, коли було нараховано 11 млрд грн.

У жовтні минулого року населення виплатило за комуналку у жовтні 12,4 млрд. грн — 75,2% від нарахованих. Зазначається, що борги на кінець цього періоду склали 66,6 млрд грн., що на 4,1 млрд грн. більше, ніж місяцем раніше.

Заборгованість виникла за:

  • постачання та розподіл природного газу — 26,1 млрд. грн;
  • подачу теплової енергії та гарячої води — 19,3 млрд. грн;
  • постачання та розподіл електричної енергії — 7 млрд. грн;
  • централізоване постачання води та відведення — 6,4 млрд. грн;
  • управління багатоквартирними будинками — 5,6 млрд грн;
  • вивезення побутових відходів — 1,2 млрд грн.

Ексклюзивний матеріал «Збільшаться податки, пенсії, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів: що зміниться в Україні з 1 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото атора

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

пиріг

Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.