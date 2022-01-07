На скільки у 2021 році виросла «комуналка» і скільки за неї заборгували українці: Держстат «розсекретив» важливі цифри

У жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50 відсотків.

Як повідомляє finance.ua, у Держстаті підрахували, що нарахування склали 16,4 млрд грн, що на 49% більше, ніж у жовтні 2020 року, коли було нараховано 11 млрд грн.

У жовтні минулого року населення виплатило за комуналку у жовтні 12,4 млрд. грн — 75,2% від нарахованих. Зазначається, що борги на кінець цього періоду склали 66,6 млрд грн., що на 4,1 млрд грн. більше, ніж місяцем раніше.

Заборгованість виникла за:

постачання та розподіл природного газу — 26,1 млрд. грн;

подачу теплової енергії та гарячої води — 19,3 млрд. грн;

постачання та розподіл електричної енергії — 7 млрд. грн;

централізоване постачання води та відведення — 6,4 млрд. грн;

управління багатоквартирними будинками — 5,6 млрд грн;

вивезення побутових відходів — 1,2 млрд грн.

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Фото атора

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