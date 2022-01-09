27.38 / 27.62 30.79 / 31.22
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Розлучення стало дорогим задоволенням: в Україні з січня зросли ставки судового збору

16:33 9 січня 2022
Суд

З 1 січня 2022 року в Україні діють нові ставки судового збору у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Про це повідомляє Східний апеляційний господарський суд у Facebook.

Так, наприклад, ставка позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою, за законодавством, це: «1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Тобто, якщо на початку минулого року прожитковий мінімум був 2270 гривень, то підприємець мав сплатити не менше тих самих 2270 гривень, але не більше 794 500 грн.

З 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімуму становить 2481 грн. Тож тепер судовий збір у вищезазначеному випадку також буде 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 2481 грн і не більше 868 350 грн.

Судовий збір для фізичної особи та фізичної особи-підприємця у позові майнового характеру: 1 відсоток ціни позову, але не менше 992,40 грн та не більше 12 405 грн.

Позов немайнового характеру від юридичної особи або фізичної особи-підприємця — 2481 грн. Від фізичної особи — 992,40 грн.

Позов про розірвання шлюбу становить 992,40 грн (0,4 розміру прожиткового мінімуму). Про поділ майна при розірванні шлюбу — 1 відсоток ціни позову, але не менше 992,40 грн та не більше 7 443 грн.

Як писали «ФАКТИ», у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму в Україні зріс розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації автомобіля.

Фото: https://ua.depositphotos.com

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Пенсія в Україні

Дожити до жовтня: у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році

капустяники у сирному соусі

Справжній «об'їдос» на свята: Наталя Калніна поділилася оригінальним рецептом капустяників у сирному соусі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.