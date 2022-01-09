Як переселенцям оформити щомісячну адресну допомогу: докладна інструкція

В Україні, за даними Мінсоцполітики, налічується майже півтора мільйона переселенців із Криму та Донбасу. Враховуючи, що кількість таких осіб не стає меншою, було складено докладну інструкцію для переселенців про постановку на облік та отримання державної допомоги.

Оформити заявку на допомогу можна онлайн та офлайн. Для тих, хто віддає перевагу безконтактній подачі анкети, на порталі державних послуг iGov створено підрозділ «Отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам». Тим, хто оформляє заявку особисто, необхідно звернутися до Ощадбанку за місцем фактичного проживання (як зазначено у довідці переселенця). Банк відкриє рахунок та передасть документи до органу соцзахисту.

Від переселенця будуть потрібні такі документи на доповнення до заяви:

Оригінал та копія довідки про взяття на облік (на копії має бути зазначено «Копія вірна» та підпис заявника);

Оригінал та копія паспорта представника сім'ї;

Оригінал та копія ІПН;

Оригінал свідоцтва про шлюб та копія, засвідчена підписом представника сім'ї;

Оригінали свідоцтв про народження дітей та копії, засвідчені підписом представника сім'ї.

Письмова згода про виплату допомоги представнику сім'ї з інших членів сім'ї;

Згода на обробку персональних даних;

Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації щодо поточного рахунку в Ощадбанку.

У заяві, крім особистих даних, будуть питання щодо наявності житла у власності не на окупованій території та наявності депозиту більш ніж на 24,81 тис. гривень на кожного члена сім'ї. Якщо відповідь буде «так», допомогу не буде призначено.

Допомога виплачується щомісяця протягом 6 місяців з моменту звернення, а потім необхідно подати заявку на продовження. Розмір грошової допомоги становить:

для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) — 1000 грн;

для працездатних осіб — 442 грн;

для осіб з інвалідністю І групи — 2514,20 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 2224,10 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 1934,00 грн.

Нагадаємо, продовжувати грошову допомогу переселенцям дозволено через портал та програму «Дія» .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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