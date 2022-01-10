Податкова соціальна пільга у 2022 році: хто має на неї право та скільки можна заощадити

Податкове законодавство передбачає для деяких категорій громадян зменшення суми загального місячного доходу, що оподатковується.

Як пояснюють у ГУ ДПС на Одещині, таке право має платник податку на доходи фізичних осіб. Йдеться про зменшення суми загального місячного доходу, що оподатковується, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), на суму податкової соціальної пільги, якщо її розмір не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (2481 грн), помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (3470 грн).

Так, право на податкову соціальну пільгу має платник податків, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років у розмірі 100% від суми пільги (у 2022 році — 1240,50 грн) у розрахунку на кожну таку дитину.

А на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% від суми пільги (у 2022 році — 1860,75 грн), має право платник податку який:

є самотньою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

утримує дитину з інвалідністю — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

При цьому податкова соціальна пільга надається до кінця року, у якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку — до кінця року, на який припадає смерть.

Також пільги поширюються на:

осіб, віднесених законом до І чи ІІ категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. нагороджених грамотами Президії Верховної Ради Української РСР у зв'язку з їхньою участю у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнкторів;

інвалідів І чи ІІ групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, які отримують окремі пільги;

осіб, яким присуджено довічну стипендію як громадянам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, у т.ч. журналістам;

учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту, крім окремих осіб.

Є категорії громадян, які можуть розраховувати на пільгу у розмірі 200% (у 2022 році — 2481 грн), пише «НВ» .

Герої України, Герої СРСР, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави або ордена Трудової Слави; особи, нагороджені 4-ма та більше медалями «За відвагу»;

учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, що на той час працювали у тилу, та інваліди І та ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту;

колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованими;

особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

особи, що перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, РФ) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року.

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Фото з Pixabay

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