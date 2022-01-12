У Зеленського задумалися про субсидії у смартфоні

В Офісі президента хочуть запровадити для українців «субсидії у смартфоні»: систему, коли суми компенсацій перераховуються на спеціальні віртуальні картки в системі «Дія», а витратити їх можна виключно на оплату послуг ЖКГ. Про те, як буде працювати карта «єСубсидія», розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» .

Ідея про карту «єСубсидія» з'явилася після активного запровадження карток «єПідтримка» та перерахування на них «ковідної тисячі».

«Наведемо лад із субсидіями. Що заважає випустити „єСубсидію“? Таку саму картку, кошти з якої можна витратити лише на оплату комунальних послуг. Це дозволить верифікувати отримувачів субсидій… Так, із мільярдів гривень, які виділяються на субсидії, більшість потрапляють у точку, але є й зловживання. І ми зможемо верифікувати кожного отримувача», — заявив Шурма.

Нагадаємо, серед трьох мільйонів отримувачів субсидії періодично виявляють тих, хто не має права на виплати. У Мінсоцполітики кажуть, що нечесних отримувачів не більше 2−3%, а виявляють їх за великими покупками після оформлення субсидії. Люди купують автомобілі, роблять внески до статутних капіталів компаній, перераховують великі суми підприємствам під виглядом благодійності, купують корпоративні права чи акції.

Фото ua.depositphotos.com

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