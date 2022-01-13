В Україні встановили максимальну вартість бензину та дизелю: якою має бути ціна палива

Слідом за подорожчанням продуктів харчування і наступним рішенням Кабміну ввести держрегулювання цін на гречку, борошно, цукор і молоко, в Україні «порадували» й власників автомобілів.

Міністерство економіки України оприлюднило нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального — 25,16 гривні за літр. З цього випливає, що середня вартість цих видів пального може збільшитися на 95 коп/літр — для бензину та на 1,34 грн/літр — для дизельного пального відповідно.

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Фото з Pixabay

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