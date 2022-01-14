Покарають за анонімність: за що банки блокуватимуть карти українців

Останнім часом українські банки часто-густо несподівано для користувача блокують банківські картки. Підозри викликають нетипові операції.

Фінустанови мають право заблокувати картку та звернутися до клієнта за роз'ясненнями. Норма прописана у законі «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масової поразки», який ще називають законом про фінмоніторинг.



Як відомо, до 5 тисяч гривень можна поповнити готівкою рахунок або картку без ідентифікації особи. Якщо транзакція понад цю суму, банки повинні ідентифікувати платників.

Декілька платежів по 5 тисяч гривень за один день також викличуть підозру у банку. І він може тимчасово заблокувати рахунок та звернутися за поясненнями.

Кожен банк може встановлювати власні норми фінмоніторингової системи, які можуть істотно відрізнятися.

Відомо, що банки найчастіше блокують рахунки українців з таких причин:

- через проведення сумнівних операцій;

- якщо проводиться операція на велику суму;

- проводиться багато дрібних операцій готівкою;

- понад 100 операцій на місяць теж блокуються.

Так банки, як установи первинного фінансового моніторингу, стежать за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізував зароблене незаконним шляхом.

Якщо банк пропускає сумнівні операції, то йому доведеться заплатити великі штрафи.

Без фінмоніторингу банки пропускають такі операції:

- оплата житлово-комунальних послуг;

- оплата податків, штрафів, інших обов'язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

- сплата кредиту на суму до 30 тис. грн;

- перекази для оплати товарів та послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки або іншого електронного платіжного засобу, якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

- усі готівкові перекази у межах України у сумі до 5 тис. грн.;

- зняття коштів із власного рахунку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що банки мають намір у 2022 році запровадити плату за обслуговування дебетових банківських карток.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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