До 130 гривень за кілограм: в Україні зростають ціни на свинину

В Україні спостерігається стабільне зростання цін на сало та свинину. Різке підвищення вартості сала розпочалося з початку листопада.

Причиною експерти називають об'єктивні труднощі свинарських господарств та попит перед Новим роком.

Протягом минулого року середня споживча ціна на сало зросла на 25,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє agrotimes.



Груднева ціна стала найвищою у 2021, а січнева — найнижчою за рік.



Ціни на свинину у живій вазі коливалися у межах 49,5 — 50 грн за кілограм. В асоціації «Свинарі України» відзначають, що ціна поки що так і залишиться високою, пише SEEDS.



У супермаркетах ціна варіюється від 113 до 130 гривень.



В Україні також дорожчає хліб. Цього року його ціна зросте приблизно на 25−30%. Це пов'язано з високими тарифами на енергоносії, а також необхідністю імпорту борошна з Туреччини. До того ж експерти попереджають, що може погіршитися якість хліба, оскільки його вироблятимуть за спрощеною технологією.



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