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Гроші

Незважаючи на «збільшення»: названо суму реальної пенсії, яку отримує більшість українців

10:24 18 січня 2022
Пенсіонерка

Середня пенсія в Україні на даний момент становить 3 915 гривень, проте половина громадян, які вийшли на заслужений відпочинок, отримує менше 3 тисяч гривень.

Дані про пенсіонерів та пенсійні виплати аналізували в Опендатабот. Зазначається, що менше 3 тисяч гривень отримує кожен другий із 10,9 млн пенсіонерів, а середня пенсія, незважаючи на збільшення, як і раніше, становить 150 доларів.

Фото Опендатабот

Понад 10 тисяч гривень (370 доларів) одержують 4,3 відсотка українців.

Фото Опендатабот

Звертається увага, що за останні 5 років кількість пенсіонерів зменшилася більш ніж на мільйон.

Фото Опендатабот

Нагадаємо, що на 1 березня 2022 року заплановано індексацію пенсій. В уряді заявляли про індексацію на рівні 11%. Однак слід пам'ятати, що індексуватиметься не вся пенсійна виплата, а зарплата, яка є складовою у формулі розрахунку пенсії.

Фото з Pixabay

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