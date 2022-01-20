Національний банк підвищив облікову ставку до 10%: як це позначиться на добробуті українців

Національний банк підняв облікову ставку до 10%, намагаючись стримати інфляцію. Тим самим було створено передумови для чергового подорожчання банківських кредитів. Облікова ставка визначає вартість фінансів НБУ для комерційних банків. Таким чином, найближчим часом банки можуть переглянути відсоток за кредитами.

Облікову ставку у 2021 році підвищували тричі, востаннє — у грудні до 9%. 20 січня 2022 року було оголошено, що ставка підвищується до 10%. Крім того, Нацбанк обіцяє, що найближчого року монетарна політика залишиться жорсткою, і на відчутне зниження облікової ставки не варто розраховувати.

У Нацбанку визнають, що поки що приборкати інфляцію виходить не надто успішно. За прогнозами, у 2022 році споживчі ціни збільшаться на 7,7% (раніше передбачалося залишитися в рамках 5-відсоткової інфляції). Зростання цін НБУ пояснює загальносвітовим трендом на подорожчання енергоносіїв, зростають витрати бізнесу, неминучим є перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги.

НБУ попереджає, що, можливо, доведеться додатково посилити монетарну політику через геополітичні ризики. Загроза нової військової агресії призводить до зниження вартості українських активів, відлякує потенційних інвесторів.

Нагадаємо, експерти зазначають, що зміна Нацбанком облікової ставки впливає на курс гривні. Про це докладно у прогнозі «Що буде з гривнею у 2022 році» .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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