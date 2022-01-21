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Договір довічного утримання: який податок і коли потрібно сплатити українцям

8:09 21 січня 2022
Нерухомість

При укладанні договору про довічне утримання, згідно з яким людині «відписується» якесь майно (будинок, квартира, рухоме майно) в обмін на турботу про власника такого майна, одержувач має сплатити податок.

Як уточнюють у Бахмутській міськраді, за своєю правовою природою договір довічного утримання є відчуженням нерухомого або рухомого майна, що передається у власність іншій стороні. Такий документ має бути засвідчений нотаріально. Також документ підлягає державній реєстрації. Податкові зобов'язання виникають у рік, коли договір засвідчили.

«Платник податку (отримувач) зобов'язаний включити до річної податкової декларації дохід, отриманий у вигляді вартості нерухомого майна від відчужувача, та сплатити належну суму податку з доходів фізичних осіб за ставкою 15%», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що деякі категорії українців мають право на податкову соціальну пільгу у 100, 150 та 200 її відсотків.

Фото з Pixabay

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