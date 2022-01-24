Пенсійний збір при першій реєстрації авто в Україні: сумма та як розраховується з січня 2022

У зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму (показники для різних категорій громадян було переглянуто у грудні минулого року) в Україні зріс розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації автівки.

У Пенсійному фонді України пояснили, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування оплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами, які вступають у право володіння авто, за першої державної реєстрації у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

Збір залежить від вартості легкового автомобіля:

3 відсотки — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — із суми до 409 365 грн);

— якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — із суми до 409 365 грн); 4 відсотки — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — від 409 365 грн до 719 490 грн);

— якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — від 409 365 грн до 719 490 грн); 5 відсотків — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (2022 року — із суми понад 719 490 грн).

З 1 грудня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних становить 2481 грн.

Раніше у Мін'юсті повідомляли, що з 19 січня 2022 року змінився порядок держреєстрації та перереєстрації автомобілів — спрощено перереєстрацію транспорту на нового власника у разі, якщо автомобіль був реалізований банком за борги.

Фото Pixabay

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