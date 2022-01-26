РРО для продавців харчових продуктів: в яких випадках вони мають видавати чеки, пояснив Гетманцев

З 1 січня 2022 року набув чинності закон, згідно з яким використання касових апаратів стало обов'язковим для ФОП, що проводять розрахункові операції. Проте є така група торговців, як продавці власної сільськогосподарської продукції, які привозять свій врожай до великих міст на продаж. Зазвичай, вони реалізують свій крам в людних місцях. Через посиленням фіскалізації у селян виникає запитання: як їм бути, невже потрібно встановлювати РРО?

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконує, якщо людина виробила продукти харчування на своїй земельній ділянці, то вона не повинна застосовувати РРО. Вона взагалі не є підприємцем. Так було завжди і так буде.

Дещо інша ситуація щодо тих, хто купує продукти на оптовому базарі та продає їх з ятки.

«Якщо вони є ФОП першої групи та торгують на базарі — ні, якщо вони є ФОП другої та третьої групи — так. Перша група від другої відрізняється обсягом продажу, наявністю чи відсутністю найманих осіб та видами діяльності. Перша група не передбачає можливості наймати людей на роботу. Якщо наймані особи є, то це вже друга група та наявність РРО — обов'язкова!» — роз'яснює Данило Гетманцев.

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