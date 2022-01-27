Працівники «ПриватБанку» звинувачують керівника служби безпеки у корупції (документ)

Керівника служби безпеки «ПриватБанку» звинуватили у корупції співробітники служби безпеки. Про це стало відомо з Telegram-каналу профспілки «ПриватБанку».

Причиною об'єднання працівників у громадську організацію, на їхнє твердження, є корупція з боку керівництва. Зокрема, профспілки повідомляють, що нібито мають укладання аудиту щодо взаємодії керівника служби безпеки з охоронними компаніями від 2020 року, за результатами якого було виявлено численні порушення тендерних процедур, перевищення повноважень під час укладання договорів, укладання договорів на надання охоронних послуг за завищеними цінами. Також нібито є інформація про те, що до націоналізації «ПриватБанку» витрати на охоронні послуги фінустанови становили 90 млн грн, після націоналізації та призначення на посаду Болотіна сума видатків зросла до 400 млн грн.

Профспілка співробітників безпеки «ПриватБанку» опублікувала повідомлення про корупцію, згідно з яким керівник служби безпеки у 2018 році, всупереч висновку тендерного комітету, перевищив повноваження та уклав договори з ТОВ «Олімп Безпека Сервіс» на надання послуг протипожежної сигналізації, цінові пропозиції якої були набагато вищими, ніж в інших учасників конкурсу. Профспілка стверджує, що є 15 епізодів подібних корупційних порушень.

Як пишуть співробітники фінустанови в Telegram-каналі, вищому керівництву банку нібито відома інформація про можливу корупцію керівника служби безпеки, проте жодних службових перевірок за цими фактами не проводилося, а керівника внутрішнього аудиту було звільнено нібито за власним бажанням після викривальної аудиторської перевірки.

У той час як рядові працівники «ПриватБанку» намагаються боротися з корупцією, керівництво фінансової установи нібито переслідує осіб, які повідомили про корупцію, порушуючи при цьому Закон України «Про запобігання корупції». До співробітників застосовують заходи негативного впливу: незаконний примус до поліграфологічних тестувань, проводять фіктивні службові розслідування, ініціюють кримінальні справи, незаконно звільняють працівників, що заявили про корупцію.

Раніше «ПриватБанку» заборонили в судовому порядку розпродувати борги громадян України.

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