Частину отримувачів субсидій можуть позбавити виплат: у Кабміні підготували проект перевірок

Міністерство соціальної політики готується проводити масштабні перевірки одержувачів субсидій. Відповідний проект наказу відомства розміщено на сайті Федерації Профспілок України .

Відповідно до документа, регіональні підрозділи соціального захисту населення вивчатимуть особисту справу отримувача субсидії після того, як їм надійдуть відповідні висновки Міністерства фінансів.

При виявленні невідповідності в інформації, що є в особистій справі субсидіанта, планують проводити повнішу перевірку, порівнюючи дані, отримані з різних державних реєстрів — Держреєстрів прав на нерухоме майно, обтяжень рухомого майна, загальнообов'язкового державного соціального страхування; Єдиного держреєстру транспортних засобів тощо.

Якщо отримувач субсидії не зможе спростувати виявлену невідповідність, виплати буде призупинено, а структурний підрозділ із соціального захисту населення розрахує суму коштів, які потрібно буде повернути.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соціальної політики Марина Лазебна запевнила, в Україні не планується створення спеціального органу, який перевіряв би субсидіантів, оскільки з 2016 року верифікацію всіх соціальних виплат проводить Мінфін, який щомісяця дає свої рекомендації.

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