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Перевірки одержувачів субсидії: кого стосується та як відбувається верифікація соцвиплат

19:03 21 листопада 2021
перевірки

Інспекторські поквартирні перевірки, яких боялися отримувачі субсидій, не єдиний варіант. Мінфін і Мінсоцполітики мають свої способи виявити тих, кому субсидію нарахували неправомірно. Обходити із перевіркою квартири для цього не потрібно. Таке роз’яснення в інтерв'ю «ФАКТАМ» дала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами міністра, з 2016 року верифікацію всіх соціальних виплат проводить Мінфін. Свій звіт про виявлені підозрілі випадки Міністерство фінансів надсилає Міністерству соціальної політики, а там уже організовують перевірку підлеглих органів соцзахисту.

«Тобто людей-отримувачів ми не перевіряємо. Перевіряємо органи, які призначають соцвиплати», — пояснила міністр.

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За словами Лазебної, чинний механізм влаштовує всі сторони, а тому новий орган, який перевірятиме отримувачів субсидій, створювати не планується.

«Насправді порушень підтверджується небагато. Із 2 мільйонів рекомендацій про невідповідності, отримані від Мінфіну, порушення підтвердилися у 7% випадків», — уточнила міністр.

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Про те, для кого збільшать соцнорми субсидії та коли мінімальна пенсія досягне 4 тисяч гривень, читайте в інтерв'ю Марини Лазебній «ФАКТАМ».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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