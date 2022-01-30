Від чого залежить розмір пенсії та де перевірити правильність її нарахування

На пенсію в Україні можуть впливати різні фактори. Розрахунок пенсії провадиться в кожному випадку індивідуально. Про це розповів незалежний консультант Сергій Коробкін, пише На пенсії.

«З одного боку, формула розрахунку звичайної пенсії за віком у всіх однакова. З іншого боку, до неї підставляються дані про стаж і зарплату конкретної людини. При цьому на розмір пенсії може вплинути і те, за який період враховано зарплату, в якому році людина пішла на пенсію, чи має вона право на додаткові надбавки тощо», — каже він.

Також на розмір пенсії пенсіонера, що працює, впливає той факт, що він продовжує працювати.

«Після звільнення пенсію перерахують з урахуванням більш актуального прожиткового мінімуму та вищого розміру мінімальної пенсії. У працюючих та непрацюючих пенсіонерів ці суми відрізняються», — каже Коробкін.

За його словами, перерахунок пенсії за кожні два роки, відпрацьовані після виходу на пенсію, теж має низку особливостей. На сьогоднішній день такі перерахунки, як правило, не приносять надто великого підвищення.

«Дати роз'яснення щодо механізму нарахування пенсії та її перерахунків можуть безпосередньо у Пенсійному фонді за місцем проживання. А перевірити ще раз правильність розрахунку пенсії можуть, наприклад, в обласному управлінні, куди теж можна написати листа», — пояснив консультант.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр соцполітики Марина Лазебна повідомляла, що старт пенсійної реформи має відбутися у 2024 році. Для запуску системи накопичувальних пенсій необхідний як мінімум рік на роботу з Єдиним соціальним реєстром та півтора роки для підготовки необхідних законів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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