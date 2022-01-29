Підвищать двічі: як зміняться пенсії військовим у 2022 році

Пенсії військовим — учасникам бойових дій прив'язані до прожиткового мінімуму, а тому у 2022 році підвищуватимуться як мінімум двічі. Крім того, 1 березня очікується індексація пенсій, під яку підпадуть і військові пенсіонери. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Надбавка до пенсії за статус учасника бойових дій становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних:

до 01.07.22 — 483,5 грн;

— 483,5 грн; з 01.07.22 — 506,75 грн.;

— 506,75 грн.; з 01.12.2022 — 523,25 грн.

Мінімальна пенсія з інвалідності внаслідок війни становить 650%, 525% та 360% прожиткового мінімуму для непрацездатних (залежно від групи інвалідності). У 2022 році виплати будуть на такому рівні:

до 01.07.22 — 12571 грн, 10153 грн, 6942,4 грн (для I, II, III групи);

— 12571 грн, 10153 грн, 6942,4 грн (для I, II, III групи); з 01.07.22 — 13175,5 грн., 10641,75 грн., 7297,2 грн.;

— 13175,5 грн., 10641,75 грн., 7297,2 грн.; з 01.12.2022 — 13604,5 грн., 10988,25 грн., 7534,8 грн.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних, а саме:

до 01.07.2022 — 4061,4 грн;

— 4061,4 грн; з 01.07.22 — 4256,7 грн;

— 4256,7 грн; з 01.12.2022 — 4395,3 грн.

Нагадаємо, 1 березня 2022 року внаслідок індексації пенсій виплати військовим пенсіонерам мають підвищитись на 14%, а середній розмір підвищення приблизно становитиме 700 грн.

Фото ua.depositphotos.com

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