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Обов'язкові касові апарати та сума штрафів: що зміниться для ФОП з 1 лютого

9:33 31 січня 2022
РРО

У вівторок, 1 лютого, у Верховній Раді планують винести на голосування проект закону щодо штрафів для фізосіб-підприємців, які зобов'язані використовувати РРО (ПРРО), проте ще їх не встановили. Проект закону було внесено до парламенту на тлі масових акцій протесту ФОП.

Так, проект закону, зокрема, передбачає, що підприємці — платники єдиного податку другої — четвертої груп, які почали використовувати реєстратори розрахункових операцій до 1 квітня 2022 року, не штрафуватимуться до 31 грудня поточного року включно. Ті ФОП, хто встановить РРО або ПРРО у період з 1 лютого до 31 грудня 2022 року включно, у разі порушення законодавства сплачуватимуть штраф у розмірі 10 відсотків від встановленої у законі суми.

Нагадаємо, що штраф за невикористання РРО чи ПРРО, якщо це встановить податкова, становить 100 відсотків від суми чека. Повторне порушення «коштуватиме» дорожче — 150 відсотків.

Детально про використання реєстраторів розрахункових операцій читайте в ексклюзивному інтерв'ю Данила Гетьманцева «За що штрафуватимуть ФОП та для кого РРО не обов'язковий» на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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