Середня зарплата в Україні зросла на 20,9%: кому платять найбільше

У 2021 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла порівняно з 2020 роком на 20,9% і становила 14,014 тисяч гривень. Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.

Найбільше зростання за рік відбулося у готельній сфері — 41,8%, проте підсумковий розмір зарплати вийшов не надто значним — 8,543 тисяч гривень.

У той же час найвищими в економіці залишаються зарплати на авіатранспорті (28,506 тисячі гривень) за рік вони зросли на 31,5%. У трійці лідерів також сфери «Інформація та телекомунікації» (25,530 тисяч гривень; +28,4%) та «Фінансова та страхова діяльність» (23,975 тисяч гривень; 17,6%).

У промисловості зарплата у 2021 році склала 14,902 тисячі гривень (це на 16,8% більше, ніж у 2020 році), на транспорті — 13,837 тисяч гривень (на 15,8% більше), у сільському господарстві — 11,733 тисяч гривень (на 20,5% більше), на будівництві — 11,289 тисяч гривень (на 14,8% більше).

Найнижчі зарплати, як і раніше, отримують у сфері «Поштова та кур'єрська діяльність» — лише 8,214 тисяч гривень.

Якщо ж враховувати виключно регіональний аспект, то найвищу зарплату в країні у 2021 році виплачували у Києві (20,558 тисяч гривень), а найнижчу (11,180 тисяч гривень) — у Кіровоградській області.

Нагадаємо, у Нацбанку очікують, що у 2022 році зростання реальної заробітної плати українців становитиме близько 6%, а у 2023—2024 роках уповільниться до 4%, відповідаючи рівню зростання продуктивності в економіці на тлі перекваліфікації.

«У 2022 році певний стримуючий ефект на зростання зарплат матимуть обмеження на збільшення зарплат працівників державних органів влади, хоча його значною мірою нівелюють анонсовані підвищення зарплат в освіті та охороні здоров'я» , — йдеться у звіті Нацбанку.

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