Підприємство давно закрилося, а трудова книжка згоріла у пожежі: як пенсіонеру довести стаж, якщо «все пропало»

Щоб оформити пенсію у 60 років, людині потрібно мати певну кількість років страхового стажу. Бувають обставини, коли у майбутнього пенсіонера не стало трудової книжки, а підприємства, на яких він працював, закрилися та не мають правонаступників.

До редакції «НаПенсії» звернувся чоловік, інвалід 3-ї групи, у якого під час пожежі згоріли всі документи. Організацій, де він працював, вже немає. Наразі людина не знає, як їй зібрати документи для оформлення пенсії.

Юристи пояснили, що починаючи з 2004 року стаж може бути підтверджений на підставі даних персоніфікованого обліку про сплату страхових внесків. За більш ранні періоди роботи все-таки знадобиться документ.

При втраті трудової книжки для підтвердження стажу потрібні довідки з місця роботи або з архівів. Якщо підприємства ліквідовані без визначення правонаступника, слід звертатися до архівних установ. У пошуку документів, що бракують, можуть допомогти й у самому Пенсійному фонді.

У деяких випадках стаж може бути підтверджений на підставі довідок про зарплату, особових рахунків та будь-яких інших документів, у яких містилися б відомості про періоди роботи. Тим, хто працював у колгоспі, окремо заводилася трудова книжка колгоспника, де зазначено вироблену кількість трудоднів.

Стаж до 2004 року також може бути підтверджений свідченнями двох свідків, які мають свої власні документи про роботу на той час.

Заявнику нагадали, що він як інвалід III групи отримує пенсію у розмірі 50% пенсії за віком й вона не може бути нижчою від рівня прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня такий прожитковий мінімум становить 1934 гривні. Таким чином мінімальна пенсія за інвалідністю та мінімальна пенсія за віком (при невеликому стажі) становитиме 1934 гривні.

Але якщо більше стажу вдасться підтвердити, долучивши до нього дані про зарплату, то більший шанс хоч трохи збільшити пенсію.

Нагадаємо, у 2022 році потрібно мати не менше 29 років страхового стажу для призначення пенсії за віком, інакше її призначать у 63 або навіть 65 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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