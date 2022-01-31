В Україні змінилися вимоги для виходу на пенсію: страховий стаж та які документи потрібні

В Україні з 1 січня 2028 року пенсія за віком за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу призначатиметься незалежно від віку, а до цього часу вимоги щорічно посилюються.

Як уточнюють у Закарпатському обласному главку ПФУ, у 2022 році право вийти на пенсію за віком у 60 років мають громадяни, страховий стаж яких становить не менше 29 років. У 63 роки — якщо стаж становить від 19 до 29 років, а у 65 років — якщо страховий стаж становить від 15 до 19 років. Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, мають право у 65 років отримувати лише соціальну виплату.

Щоб оформити пенсію, за місяць до досягнення необхідного віку потрібно подати до територіальних органів ПФУ пакет документів. Також документи можна подавати будь-якої миті після того, як пенсійного віку досягнуто.

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У пакет документів включено: паспорт (оригінал та копія); документи про місце проживання або реєстрацію; за необхідності — свідоцтво про народження дітей та шлюб, а також довідка з військкомату, військовий квиток.

Також потрібна заява та номер банківського рахунку, на який нараховуватимуть пенсію; трудова книжка та документи, що підтверджують стаж (оригінал та копії); індивідуальний податковий номер або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; диплом та інші документи, що підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та копія). Адже час навчання у ВНЗ на стаціонарі, якщо людина навчалася до 2004 року, зараховується до страхового стажу. Якщо пізніше, то вже не зараховується.

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За бажанням можна додати до пакету документів довідку про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року незалежно від перерв.

Нагадаємо, що до страхового стажу, а також до стажу, що дає право на пільгову пенсію, зараховують періоди перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Але тільки якщо це відбувалося до 2004 року. Якщо пізніше, то цей час зараховується лише до стажу, який дає право на пільгову пенсію, а до страхового стажу — ні.

Фото Pixabay

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