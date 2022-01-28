У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності не включать до страхового стажу

В українському пенсійному законодавстві є кілька нюансів, пов'язаних із датою 1 січня 2004 року. Зокрема, якщо людина навчалася на стаціонарі у виші до цієї дати, то час зарахують до страхового стажу, важливого при виході на заслужений відпочинок.

Є подібні моменти, пов'язані й з перебуванням на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, пише «Пенсійний кур'єр» .

Так, якщо це відбувалося до 01.01.2004, час перебування на інвалідності, пов'язаної з роботою людини, зараховується як у страховий стаж, так і у стаж, що дає право на пільгову пенсію (якщо нещасний випадок стався під час роботи в шкідливих умовах або внаслідок профзахворювання).

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А час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням після 1 січня 2004 року зараховується лише до стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах (якщо нещасний випадок стався під час роботи у шкідливих умовах чи внаслідок профзахворювання).

До страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір пенсії, цей період не зараховується.

Фото Pixabay

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