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Гроші

В Україні людям з інвалідністю виплачуватимуть до 100 тисяч гривень: кого це стосується

21:19 3 лютого 2022
чоловік

В Україні вирішили розширити проєкт «Рука допомоги», який вже має успішний досвід реалізації у трьох областях — Львівській, Харківській та Полтавській.

Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови, спрямований на розвиток самозайнятості людей з інвалідністю.

Реалізація цього документа дозволить людям з інвалідністю започаткувати власну справу та мати стабільне джерело доходу.

Учасникам проєкту буде запропоновано безвідсоткову поворотну фінансову допомогу для започаткування власної справи у розмірі до 100 тисяч гривень терміном на три роки. При цьому повернення допомоги враховуватиметься сплаченими протягом трирічного періоду податків та соціального внеску.

Крім того, така фінансова допомога може не повертатись, якщо учасник проєкту, який розпочав власну справу, протягом року працевлаштує двох непрацюючих людей з інвалідністю.

Фінансова допомога надається на придбання обладнання для підприємницької діяльності, у тому числі створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю.

Як експеримент цей проєкт планується запровадити з 1 квітня 2022 по 1 квітня 2024 року у Київській, Луганській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Раніше «ФАКТИ» писали про підвищення пенсій людям з інвалідністю.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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