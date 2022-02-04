Пенсія з-за кордону: що заробітчанам «світить» в Україні

Українці, які виїхали на заробітки в інші країни, мають право на отримання пенсії в Україні, якщо з країною, в якій працювала людина, укладено договір про соціальне пенсійне забезпечення.

Для того, щоб людині для призначення пенсії в Україні зарахували закордонний стаж, необхідно:

- мати легальне працевлаштування там;

- сплачувати пенсійні внески в іншій державі відповідно до її законодавства.

Наразі питання пенсійного забезпечення в Україні регулюються міжнародними договорами, укладеними з 21 країною.

Договори з питань пенсійного забезпечення поділяються на два типи:

- за територіальним принципом;

- за пропорційним принципом.



За територіальним принципом — страховий стаж, отриманий і на батьківщині, і за кордоном, підсумовується, а пенсію зобов'язується виплачувати держава, на території якої проживає отримувач.

Такі договори діють щодо громадян України, які проживають у країнах колишнього СРСР, а також в Угорщині, Монголії та Румунії. Виняток становлять Білорусь та Молдова. Угоди з цими країнами передбачають, що з розрахунку пенсії враховується лише стаж, придбаний на їхній території.

Якщо людина працювала на території Крайньої Півночі або в місцевостях, що прирівнюються до регіонів Крайньої Півночі, то відповідно до особливої угоди між Україною та Росією, за стаж, придбаний після 1 січня 1991 року на зазначених територіях, виплати призначає та проводить Росія, навіть якщо пенсіонер проживає не на її території.

За пропорційним принципом — пенсію зобов'язуються виплачувати обидві держави, пропорційно до страхового стажу, отриманого на території кожної з них окремо.

Застосовується щодо громадян України, які мають стаж у Болгарії, Латвії, Іспанії, Литві, Естонії, Чехії, Словаччині, Португалії та Польщі.

Якщо виплати проводилися в іншій валюті, то при призначенні пенсії в Україні їх перераховують у гривні відповідно до курсу НБУ на дату виникнення права на пенсію.

Також має значення вік, із досягненням якого можна оформлювати пенсію. В Україні він становить 60 років, в інших країнах пенсійний вік вищий. Наприклад, в Естонії, Чехії — 64, у Польщі — 65.

Щоб отримати пенсію за напрацьований в іншій країні стаж, потрібно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду за місцем проживання та надати такі документи:

- паспорт громадянина України;

- копію закордонного паспорта;

- ідентифікаційний код;

- документи, що свідчать про роботу за кордоном (свідоцтво про реєстрацію у соціальному реєстрі; реєстрація в податкових органах; витяг з соціального реєстру; підписані угоди з роботодавцем).

«ФАКТИ» розповідали, як зміниться розмір пенсії пенсіонера, який працює після його звільнення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter