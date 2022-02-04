У Раді пропонують скасувати ПДВ на продукти та знизити на комуналку: що це дасть українцям

У Верховну Раду на реєстрацію подали проект закону, який передбачає тимчасове скасування (до 1 січня 2023 року) податку на додану вартість на продукти харчування, що виробляються та продаються в Україні, а також зниження до 7 відсотків ПДВ на послуги ЖКГ.

Про це в соціальних мережах повідомив нардеп Ігор Фріс, уточнивши, що знизити ставку ПДВ пропонується на послуги з постачання та розподілу природного газу (крім скрапленого), постачання та розподілення електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

«Ми повинні привести українське законодавство у відповідність до європейського, адже у ЄС 0% ПДВ на їжу планують запровадити з 1 липня цього року, а Польща вже запровадила таку ставку з 1 лютого», — додав депутат.

За його словами, таке рішення «захистить українських товаровиробників, забезпечить українським громадянам доступ до якісних продуктів українського виробництва за прийнятною ціною та сприятиме підтримці споживачів житлово-комунальних послуг в умовах пандемії та значного подорожчання енергоресурсів».

Раніше в Держстаті підрахували, що у жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50 відсотків: нарахування склали 16,4 млрд грн, що на 49% більше, ніж у жовтні 2020 року, коли було нараховано 11 млрд грн.

Фото зі сторінки Верховної Ради у соціальних мережах

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