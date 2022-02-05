Українців попередили, що за світло з квітня доведеться платити дорожче на 30%

В Україні з 1 квітня подорожчає електроенергія для населення. Причиною цього, повідомляє ресурс Енергореформа, є необхідність виконання зобов'язань перед виробниками відновлюваної (або «зеленої») електроенергії, адже законом про державний бюджет на 2022 рік ці кошти чомусь не передбачені.

На 7 лютого компанія «Укренерго» анонсувала проведення публічного обговорення проекту постанови Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, що передбачає підвищення тарифу на передачу електроенергії, яке у свою чергу спричинить збільшення плати за електрику для населення.

У планах оператора — підвищити тариф на 29,1% (до 446,24 грн/МВт-година).

Довідково: чинний тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на 2022 рік було затверджено державним регулятором 1 грудня 2021 року на рівні 345,64 грн/МВт-година (без урахування ПДВ), що на 17,6% більше, ніж у 2021 році.

Нагадаємо, директор ТОВ «Августа» (Група Tolk) Ірина Бересньова розповіла читачам «ФАКТІВ», що очікує на українську енергосистему у разі її інтеграції з європейською, і чи приведе це до нового зростання енерготарифів.

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