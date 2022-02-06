Інфляція та індексація: пенсіонерам розповіли, чого чекати від березневого підвищення пенсій

Індексація пенсій, що відбудеться в Україні у березні 2022 року, покриє вона 10-відсоткову інфляцію. Про це повідомив міністр економіки України Сергій Марченко, пише Економічна правда.

«Відповідно до закону, індексація пенсій щороку проводиться шляхом збільшення показника середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться збільшення», — заявив він.

За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14%.

Зазначимо, що на збільшення пенсії зможуть розраховувати далеко не всі громадяни похилого віку, а лише близько половини. Так, виплати перерахують 5,9 мільйонам пенсіонерів. Середнє підвищення складатиме 500 грн.

Однак сума індексації буде визначена індивідуально для кожного, в залежності від актуального розміру пенсії. Таким чином деякі пенсіонери можуть отримати на 800 грн більше, а іншим нарахують лише 100 грн зверху.

Варто також зазначити, що 14% індексації нараховується на «чисту пенсію», без різноманітних надбавок та доплат. В Україні більшість пенсіонерів отримують разом із пенсією додаткові виплати, наприклад за понадстаж чи за вік. А от сама ставка при цьому може бути зовсім невелика. В такому разі і розмір індексації не надто змінить суму щомісячних виплат громадян похилого віку.

Найбільшу надбавку після 1 березня отримають пенсіонери, що у роки трудової діяльності мали зарплату вище середньої. Решта ж пенсіонерів може розраховувати лише на кілька сотень гривень.

Як писали «ФАКТИ», деяким пенсіонерам виплати у 2022 році перерахують двічі.

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