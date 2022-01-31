Деяким пенсіонерам виплати у 2022 році перерахують двічі: що про це відомо

На березень цього року заплановано індексацію пенсійних виплат. У Мінсоцполітик підготували проект урядової постанови, згідно з якою пенсійні виплати військовим можуть бути збільшені на 700 гривень.

А людей, що вийшли на заслужений відпочинок, зі статусом учасника бойових дій цього року очікує ще два збільшення виплат — надбавки залежать від прожиткового мінімуму. ПМ, у тому числі й для тих, хто втратив працездатність, підвищать 1.07.2022 та 1.12.2022. Надбавка для пенсіонерів з УБД становить 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З грудня 2021 року він становить 1934 гривні. Отже, надбавка на даний момент — 483,5 грн.

У липні 2022 року ПМ підвищать до 2027 грн., надбавка становитиме 506,75 грн. 1 грудня прожитковий мінімум збільшать до 2093 грн., надбавка складе 523,25 грн.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних, а саме:

до 01.07.2022 — 4061,4 грн;

— 4061,4 грн; з 01.07.22 — 4256,7 грн;

— 4256,7 грн; з 01.12.2022 — 4395,3 грн.

Нагадаємо, що право дострокового виходу на пенсію в Україні мають право жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Вийти на дострокову пенсію за віком вони можуть у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу

Фото Pixabay

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