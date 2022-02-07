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Гроші

В Україні рекордно подорожчав хліб

13:41 7 лютого 2022
хліб

В Україні зберігається найвища продовольча інфляція. Це, перш за все, відбивається на продукції, що вимагає великих енерговитрат — соняшниковій олії, цукрі, тепличних овочах, хлібі.

У лютому знову зросли ціни на хліб. Це видно з опублікованих даних Мінфіну.

Так, середня ціна пшеничного хліба у лютому — 27,7 грн. За нарізний батон (0,5 кг) просять 24,33 грн.

Булка житнього хліба коштує 31,45 грн. У січні у супермаркетах ціна цього хліба була 30,6 грн за 0,9 кг.

Індекс споживчих цін на продукти цієї категорії у лютому 2022 року склав 103,39%. У порівнянні з попереднім місяцем хлібобулочні продукти подорожчали. У середньому, ціни на ці продукти збільшилися на 3,39%.

У січні 2022 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 98,51%. Причиною подорожчання хліба експерти вважають дуже високі ціни на газ для підприємств.

Нагадаємо, у січні 2022 року уряд запровадив державне регулювання цін на низку продуктів харчування, які мають суттєву соціальну важливість. Цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний та батон понад 10%.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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