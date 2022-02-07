27.84 / 28.11 31.75 / 32.15
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Скасування ЄСВ та запровадження нової спрощеної системи оподаткування доходів: яку реформу готують у Раді та що буде з ФОПами

17:56 7 лютого 2022
гроші

У Раді розглядаються два варіанти податкової реформи. Обидва вони передбачають скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору. Перший пакет законопроектів зареєстрували депутати від «Голосу», альтернативне бачення запропонували «Слуги народу». Про це повідомляє «Економічна правда» .

Податкова реформа від опозиції передбачає:

  • Скасування ЄСВ.
  • Скасування військового збору.
  • Введення об'єднаного податку 29% (ЕСВ + військовий збір + податку доходи фізичних осіб).
  • Поступове зниження ставки об'єднаного податку: 2024 року — до 26%, 2025 року — до 23%, з 2026 року — до 20%.
  • Розширення переліку витрат, з яких можна повернути ПДФО (витрати на утримання дітей, батьків старше 80 років).

Податкова реформа від «слуг народу» передбачає:

  • Скасування ЄСВ;
  • Скасування військового збору;
  • Об'єднання ЄСВ, військового збору та ПДФО у єдиний податок зі ставкою 30%;
  • Поступове зниження єдиного податку на 1% щороку та зменшення ставки за п'ять років до 25%.
  • Ввести податкову знижку за витрати на підтримку політичних партій, на відпочинок чи оздоровлення на території України, на освіту в Україні та за кордоном.
  • Прибрати право на податкову знижку для тих, хто мав витрати на іпотеку.
  • Уніфікувати ставку податків із пасивних доходів (з відсотків за депозитами, дивідендами, здачі в оренду нерухомості) — до 10%;
  • Запровадити податок 5,5% із доходів від підробітку.

Аналітики вважають, що запропоновані депутатами скасування ЄСВ та військового збору негативно позначиться на держбюджеті та Пенсійному фонді. Щоб компенсувати втрату доходів, можливо, доведеться розпочати боротьбу з популярною схемою уникнення податків через «зарплатних ФОПів» (виведенням частини персоналу зі штату та оформленням їх як ФОП). Також компенсаторами можуть стати нова система адміністрування ПДВ, перевірка та скорочення кількості отримувачів субсидій, скорочення витрат на силові відомства.

Читайте також: В Україні хочуть заборонити оформляти співробітників як ФОП: чим це загрожує підприємству

Фото pixabay.com

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Заворотнюк

Тяжко хвору Анастасію Заворотнюк випадково зняли на відео: її донька обурена

Меган Маркл та принц Гаррі

«Навіть не привітали»: Меган Маркл та принца Гаррі розкритикували за неповагу до королеви

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.