Скасування ЄСВ та запровадження нової спрощеної системи оподаткування доходів: яку реформу готують у Раді та що буде з ФОПами

У Раді розглядаються два варіанти податкової реформи. Обидва вони передбачають скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору. Перший пакет законопроектів зареєстрували депутати від «Голосу», альтернативне бачення запропонували «Слуги народу». Про це повідомляє «Економічна правда» .

Податкова реформа від опозиції передбачає:

Скасування ЄСВ.

Скасування військового збору.

Введення об'єднаного податку 29% (ЕСВ + військовий збір + податку доходи фізичних осіб).

Поступове зниження ставки об'єднаного податку: 2024 року — до 26%, 2025 року — до 23%, з 2026 року — до 20%.

Розширення переліку витрат, з яких можна повернути ПДФО (витрати на утримання дітей, батьків старше 80 років).

Податкова реформа від «слуг народу» передбачає:

Скасування ЄСВ;

Скасування військового збору;

Об'єднання ЄСВ, військового збору та ПДФО у єдиний податок зі ставкою 30%;

Поступове зниження єдиного податку на 1% щороку та зменшення ставки за п'ять років до 25%.

Ввести податкову знижку за витрати на підтримку політичних партій, на відпочинок чи оздоровлення на території України, на освіту в Україні та за кордоном.

Прибрати право на податкову знижку для тих, хто мав витрати на іпотеку.

Уніфікувати ставку податків із пасивних доходів (з відсотків за депозитами, дивідендами, здачі в оренду нерухомості) — до 10%;

Запровадити податок 5,5% із доходів від підробітку.

Аналітики вважають, що запропоновані депутатами скасування ЄСВ та військового збору негативно позначиться на держбюджеті та Пенсійному фонді. Щоб компенсувати втрату доходів, можливо, доведеться розпочати боротьбу з популярною схемою уникнення податків через «зарплатних ФОПів» (виведенням частини персоналу зі штату та оформленням їх як ФОП). Також компенсаторами можуть стати нова система адміністрування ПДВ, перевірка та скорочення кількості отримувачів субсидій, скорочення витрат на силові відомства.

Фото pixabay.com

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