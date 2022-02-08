Деяким українцям незабаром дозволять виходити на пенсію незалежно від віку: що про це відомо

Деяким українцям дозволять вийти на пенсію, незалежно від досягнення/не досягнення пенсійного віку. Це передбачено законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У той же час ця норма буде введена лише з 2028 року, а для того, щоб нею скористатися, знадобиться 40 та більше календарних років страхового стажу. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Розмір пенсії для власників 40 і більше років страхового стажу стандартно визначатиметься залежно від тривалості стажу та тієї заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески. Таким чином, пенсія розраховуватиметься індивідуально для кожного пенсіонера.

Нагадаємо, раніше в Інституті демографії запропонували альтернативний варіант: підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити громадян критеріями стажу, оскільки більшість майбутніх пенсіонерів зіткнеться з нестачею відпрацьованих років.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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