Деяким українцям незабаром дозволять виходити на пенсію незалежно від віку: що про це відомо
Деяким українцям дозволять вийти на пенсію, незалежно від досягнення/не досягнення пенсійного віку. Це передбачено законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У той же час ця норма буде введена лише з 2028 року, а для того, щоб нею скористатися, знадобиться 40 та більше календарних років страхового стажу. Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Розмір пенсії для власників 40 і більше років страхового стажу стандартно визначатиметься залежно від тривалості стажу та тієї заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески. Таким чином, пенсія розраховуватиметься індивідуально для кожного пенсіонера.
Нагадаємо, раніше в Інституті демографії запропонували альтернативний варіант: підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити громадян критеріями стажу, оскільки більшість майбутніх пенсіонерів зіткнеться з нестачею відпрацьованих років.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»430
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