Де гроші: депутат порахував, в яку суму бюджету обійдуться сматрфони людям старше за 60 років
Народний депутат України Ярослав Железняк підрахував, скільки може коштувати бюджету ідея про безкоштовні смартфони пенсіонерам, яку озвучив президент Володимир Зеленський.
На своїй сторінці у соціальних мережах він зазначив, що сама по собі ідея хороша — люди менше стоятимуть у чергах і більше користуватимуться електронними послугами.
«Більшість людей 60+ і так мають телефони, на які можна скачати умовну „Дію“. У 2022 році вже мало несмартфонів залишилося на руках. Головна проблема доступу людей похилого віку до „Дії“ та інших послуг не у наявності телефону, а у доступі до Інтернету. Навряд чи людина, яка не могла дозволити собі до цього телефон, зможе дозволити потім оплачувати мобільний Інтернет», — пише депутат і додає, що скептично ставиться до думки, що людина захоче навчитися користуватися виключно тому, що держава подарує новий телефон.
«Окрім цього, питання про гроші: у нас близько 11 млн громадян старше 60+… Тобто навіть якщо такий телефон буде коштувати 100 доларів (про якість вже не кажу), то це додаткові 28 млрд грн з бюджету. Плюс, ймовірно, якийсь безкоштовний Інтернет із СІМ-картою повинні йти. Виходить велика сума. Ми маємо гроші? Ну, останнє питання — а як перевірити, чи є вже зараз у людини 60+ смартфон? Поки що запитань більше, ніж відповідей. І виглядає це як популізм», — додав Ярослав Железняк.
Нагадаємо, що згідно з даними ПФУ, в Україні на початок 2022 року налічується понад 10,880 млн пенсіонерів.
Фото Pixabay104
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