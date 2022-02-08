Різке зростання після зниження: в Україні стрімко змінилася ціна на цукор
Після того, як у січні 2022 року кілограм цукру подешевшав до 25,78 грн., в лютому відновилася тенденція до зростання ціни. За даними видання «Агроцентр», нині середня вартість продукту у магазинах становить 26,27 грн. за кілограм.
Поточні ціни в найбільших мережевих супермаркетах:
- Auchan — 27,20 грн;
- Novus — 25,39 грн.;
- Metro — 25,30 грн.;
- Varus — 27,20 грн.
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При цьому, як не дивно, за місяць знизилася ціна на трикілограмову пачку цукру — у середньому з 81,80 грн. до 77,90 грн.
У 2021 році цукор також був одним із продуктів-рекордсменів за зростанням ціни, його вартість за рік збільшилася на 61,5%, випередивши навіть соняшникову олію.
Нагадаємо, у січні 2022 року уряд запровадив державне регулювання цін на низку продуктів харчування, які мають суттєву соціальну значущість, включаючи цукор.140
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