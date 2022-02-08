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Різке зростання після зниження: в Україні стрімко змінилася ціна на цукор

18:29 8 лютого 2022
Різке зростання після зниження: в Україні стрімко змінилася ціна на цукор

Після того, як у січні 2022 року кілограм цукру подешевшав до 25,78 грн., в лютому відновилася тенденція до зростання ціни. За даними видання «Агроцентр», нині середня вартість продукту у магазинах становить 26,27 грн. за кілограм.

Поточні ціни в найбільших мережевих супермаркетах:

  • Auchan — 27,20 грн;
  • Novus — 25,39 грн.;
  • Metro — 25,30 грн.;
  • Varus — 27,20 грн.

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При цьому, як не дивно, за місяць знизилася ціна на трикілограмову пачку цукру — у середньому з 81,80 грн. до 77,90 грн.

У 2021 році цукор також був одним із продуктів-рекордсменів за зростанням ціни, його вартість за рік збільшилася на 61,5%, випередивши навіть соняшникову олію.

Нагадаємо, у січні 2022 року уряд запровадив державне регулювання цін на низку продуктів харчування, які мають суттєву соціальну значущість, включаючи цукор.

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