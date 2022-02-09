Коливання цін на електроенергію: що відомо та реакція регулятора

Наприкінці січня — на початку лютого 2022 року на ринку електричної енергії відбулося перетікання обсягів електроенергії між сегментами ринку та, відповідно, значне коливання цін. Таку ситуацію пояснили в Національній комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідно до роз'яснення, в окремі періоди обсяги продажу на внутрішньодобовому ринку зрівнювались з обсягами продажу на ринку на добу наперед, а це суперечить концепції функціонування ринку електричної енергії.

Регулятор був змушений вдаватися до адміністративних рішень:

передбачив в торговій зоні «ОЕС України» тимчасове застосування мінімального цінового обмеження на внутрішньодобовий ринок на рівні не нижчому ніж ціна ринку «день наперед» (не менше від значення 105% від ціни останнього);

збільшив цінові обмеження на балансуючому ринку;

скоригував алгоритм розрахунків плати за небаланси під час профіциту на ринку електричної енергії;

запровадив практику перевірки походження обсягу продажу електричної енергії на добу постачання у заявках на продаж учасників ринку.

Також комісія вирішила розглядати ситуацію на ринку електричної енергії на щоденних засіданнях, що будуть проводитись наступного тижня.

«В разі збереження негативних тенденцій на ринку Регулятор буде вживати кроків щодо подальшого збільшення відповідальності учасників ринку електричної енергії», — перередив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, нині українців готують до здорожчання електроенергії, яке має відбутися з 1 квітня 2022 року.

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