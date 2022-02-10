У податковій розповіли, як та протягом якого часу потрібно зареєструвати ПРРО

З 1 січня цього року підприємців зобов'язали працювати з реєстраторами розрахункових операцій — РРО та ПРРО. Існує порядок реєстрації програмних касових апаратів, нагадали у Державній податковій службі.

Кожному програмному касовому апарату (ПРРО) під час реєстрації фіскальним сервером податкової автоматично надається фіскальний номер. Це унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису у Реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється під час перереєстрації ПРРО та зберігається за цим касовим апаратом до дати скасування його реєстрації.

Щоб зареєструвати ПРРО, потрібно скласти заяву за формою № 1-ПРРО та передати її фіскальному серверу через електронний кабінет платника податків або за допомогою телекомунікацій.

У заяві за ф. № 1-ПРРО вказується локальний номер ПРРО, який присвоюється ФОП чи підприємством у довільному порядку для його реєстрації та застосування.

Локальний номер ПРРО зберігається за цим касовим апаратом до дати скасування реєстрації ПРРО.

Фіскальним сервером податкової проводиться автоматизована обробка реєстраційної заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова у її реєстрації.

Про результати опрацювання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО ФОП надсилається інформація через електронний кабінет або засобами телекомунікацій. Інформація має вигляд квитанції.

За відсутності підстав для відмови в реєстрації, ПРРО реєструється шляхом присвоєння фіскального номера ПРРО з внесенням даних до Реєстру ПРРО.

Дата реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

За наявності підстав для відмови в реєстрації ПРРО, фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації з зазначенням підстав для такої відмови.

Нагадаємо, 9 лютого Кабмін вніс доповнення до переліку населених пунктів, у яких за певних умов можна працювати без касових апаратів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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