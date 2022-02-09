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Реєстрація ПРРО для ФОП: у податковій нагадали про порядок та терміни

7:50 9 лютого 2022
Реєстрація ПРРО для ФОП: у податковій нагадали про порядок та терміни

Підприємці, що їх зобов'язали використовувати реєстратори розрахункових операцій, часто обирають програмні РРО. Проте тут важливо знати порядок їх реєстрації.

В одному з обласних управлінь Державної податкової служби роз'яснили, що відповідно до діючого Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 23 червня 2020 року № 317, для реєстрації ПРРО має складатися Заява за формою № 1-ПРРО (J/F 1 316 604).

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Така заява подається в електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)), або засобами телекомунікацій.

У реєстраційній заяві за ф. № 1-ПРРО зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.

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За результатом автоматизованої обробки реєстраційної заяви ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

  • у день отримання реєстраційної заяви — якщо реєстраційна заява надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);
  • не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Така інформація направляється у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами ідентифікації, обробки електронного документа.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Нагадаємо, що наразі Мінфін запропонував «не чіпати» «зарплатні» ФОП, боротьбу з якими анонсував голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетьманцев.

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